"США получили сигнал по закрытым каналам: ядерная опасность": Русских хотят лишить наступления, Одесса станет угрозой – эксперт

Если удастся добиться ограничения взаимных ударов ракетами, то следующим шагом может быть полное прекращение боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде205 подписчиков
Популярные статьи
- "Либо так, либо пошли вон": Долгожданный ультиматум Путина западным компаниям
- Главный связист ВС РФ времён Шойгу хочет принять участие в СВО, чтобы не отбывать 15 лет заключения за коррупцию
- Украина в ужасе от новой тактики русских: Ночью под раздачу попал Кривой Рог. Перед бомбёжкой его долго изучали
Свежие комментарии