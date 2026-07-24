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Царьград

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Воспитанник «Крыльев» Иван Бобёр подписал 3-летний контракт с «Нижним Новгородом»

Воспитанник «Крыльев» Иван Бобёр подписал 3-летний контракт с «Нижним Новгородом»

Молодой нападающий Иван Бобёр заключил трёхлетнее соглашение с футбольным клубом «Нижний Новгород». 20-летний вингер является воспитанником академий самарских «Крыльев Советов» и столичного «Чертанова».

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