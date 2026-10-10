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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Янг о Дерозане в «Наггетс»: «Его сделают крайним, как это было с Расселлом Уэстбруком»

Бывший игрок НБА Ник Янг поделился опасениями по поводу будущего своего экс-партнера по Drew League Демара Дерозана в составе « Денвера ».

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