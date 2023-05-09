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Почему Т-34 считают лучшим танком Второй мировой, если его легко пробивали «Тигр» и «Пантера»

Почему Т-34 считают лучшим танком Второй мировой, если его легко пробивали «Тигр» и «Пантера»

Вопрос, конечно, интересный… Каждый, кто хоть чуть-чуть интересовался историей Второй мировой, слышал, что советский Т-34 однозначно считается лучшим танком самой страшной войны.

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