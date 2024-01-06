Безопасные убежища ждут: жители Белгорода получили предложение об эвакуации Юлия СоколоваВражеские ресурсы разгоняют ложную информацию, что среди жителей Белгорода возникла паника и они массово собираются выезжать из города.
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