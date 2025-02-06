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Царьград

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МО: Штурмовые подразделения ВСУ в Курской области остановлены и разгромлены

МО: Штурмовые подразделения ВСУ в Курской области остановлены и разгромлены

ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланок Курской области, заявило Минобороны России.

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АндрейБорков
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