В ЯНАО суд рассмотрит дело обвиняемой в растрате экс-чиновницы

Экс-директор муниципального казенного учреждения Тазовского района незаконно выписывала премии. Бывшая чиновница предстанет перед судом по обвинению в растрате более чем 250 тысяч рублей, сообщило региональное СУ СКР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии