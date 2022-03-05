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В Пензенской области отменили ковид-сертификаты

В Пензенской области отменили ковид-сертификаты

Власти Пензенской области сообщили об отмене ковид-сертификатов с субботы, 5 марта. Данное заявление сделал губернатор российского региона Олег Мельниченко в ходе совещания с правительством, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.

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