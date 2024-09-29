47 – для красоты ЕЩЕ не осень! Эвелина Бледанс потрясла поклонников классным внешним видом!

Эвелина Бледанс недавно отпраздновала свой 47-й день рождения, и одновременно с этим разбила надоедливый стереотип! Российская актриса театра и кино доказала, что в этом возрасте можно выглядеть действительно классно и дать фору молоденьким девчонкам.