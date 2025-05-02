"Ждунов" готовят для чудовищных атак: Русским пора проснуться

Владимир Петров

Казнить мучительно диверсантов он-лайн, всероссийски транслируя. Чтобы этнузиасты поостыли. В принципе и семьи их можно подвергнуть эвтаназии. Энтузиасты поостынут, а фанатков мало. Так что накал можно сбить.