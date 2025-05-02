"Ждунов" готовят для чудовищных атак: русским пора проснуться. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев считает, что недооценивать угрозу со стороны бандеровского подполья ни в коем случае нельзя.
"Ждунов" готовят для чудовищных атак: Русским пора проснуться
Комментарии
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Eduard
Веревки нужны с ждунами расправлятся! Им долго ждатт придется!
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11 час.
Владимир Петров
Казнить мучительно диверсантов он-лайн, всероссийски транслируя. Чтобы этнузиасты поостыли. В принципе и семьи их можно подвергнуть эвтаназии. Энтузиасты поостынут, а фанатков мало. Так что накал можно сбить.
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7 час.
В С
Соловьёв давно предлагает возродить СМЕРШ.
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3 час.
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