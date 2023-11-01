Татьяна Монтян: Шокирующая новость: США разрабатывает новую ядерную бомбу с угрозой первого удара

​Минобороны США сообщило, что работает над созданием новой термоядерной бомбы Б61-13. По словам помощника министра обороны США по вопросам космической политики Джона Пламба, новая бомба по мощности будет аналогична бомбе Б61-7, то есть будет иметь мощность примерно в 360 килотонн.