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Муж, по вине которого в ДТП погибла беременная жена в Петербурге, сбежал из больницы

Муж, по вине которого в ДТП погибла беременная жена в Петербурге, сбежал из больницы

Теперь его ищут полицейские.22-летний водитель "Инфинити", который устроил массовое ДТП на КАД в Петербурге днем среды, 2 октября, ушел из больницы в неизвестном направлении, сообщают в петербургской полиции.

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