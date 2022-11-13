Артета интересен «Сити» и «Барсе». Из-за этого «Арсенал» готов вложиться в 2-3 новичков зимой (TEAMtalk)

«Манчестер Сити» и «Барселоне» интересен тренер «Арсенала» Микель Артета. По информации инсайдера TEAMtalk Грэма Бэйли, «Манчестер Сити» и «Барселона» внимательно следят за ситуацией вокруг 40-летнего специалиста.
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