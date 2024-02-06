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Звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова пожаловалась на скупых ухажеров дочери

Звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова пожаловалась на скупых ухажеров дочери

Актриса Анастасия Мельникова воспитывает дочь Марию в одиночку. Вот только девочке скоро стукнет 22 года, но съезжать от любимой мамы она не планирует, а потому и многочисленных ухажеров водит в родительскую квартиру.

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