Пашинян назвал того, кто ведёт Армению к верной гибели. И это "не он"

Премьер республики в очередной раз предъявил претензии России и ОДКБ, которые должны были защитить армян, но, как считает Пашинян, они этого не сделалиНикол Пашинян дал интервью Общественному телевидению.
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