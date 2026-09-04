Эта собака может пройти за день почти 100 км: что важно знать до покупки русской гончей

Русская гончая – это собака, в которой живут два разных существа. Во время охоты это пылкий, голосистый и выносливый зверолов, способный за день отмахать под сотню километров.
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