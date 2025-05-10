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Глава IIHF Тардиф: решение о допуске хоккеистов из РФ на ОИ будет принято в июне

Глава IIHF Тардиф: решение о допуске хоккеистов из РФ на ОИ будет принято в июне

Решение о допуске хоккеистов из России на зимнюю Олимпиаду 2026 года в Италии будет принято в июне. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова главы международной федерации хоккея (МФХ, IIHF — International Ice Hockey Federation) Люк Тардиф.

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