Глава IIHF Тардиф: решение о допуске хоккеистов из РФ на ОИ будет принято в июне

Решение о допуске хоккеистов из России на зимнюю Олимпиаду 2026 года в Италии будет принято в июне. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова главы международной федерации хоккея (МФХ, IIHF — International Ice Hockey Federation) Люк Тардиф.