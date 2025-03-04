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Картофель везут в Крым из отдаленных регионов России

Картофель везут в Крым из отдаленных регионов России

Картофель везут в Крым из отдаленных регионов России. Из-за этого на него и выросла цена, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров регионального Минпрома Анатолий Гук.

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