Картофель везут в Крым из отдаленных регионов России. Из-за этого на него и выросла цена, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров регионального Минпрома Анатолий Гук.
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