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Холанд забил Словакии, прервав безголевую серию из 3 игр

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил победный гол в товарищеской игре со Словакией (2:0). Нападающий дортмундской «Боруссии» прервал 3-матчевую безголевую серию.

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