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Дождь начался до 2 часа до старта Гран-при Нидерландов

Над автодромом «Формулы-1» в Зандворте начался дождь за два часа до старта Гран-при Нидерландов. Воскресная гонка «Формулы-2» состоялась на подсыхающей трассе.

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