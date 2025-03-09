«Европа считает США банкоматом». Маску нравится идея выхода США из НАТО

Глава департамента по эффективности работы правительства США (DOGE) и доверенное лицо президента Дональда Трампа Илон Маск согласился с мнением о необходимости для США выйти из НАТО, равно как и с мнением, что Европа считает США «банкоматом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии