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Названы районы Москвы с максимальным вымыванием квартир в новостройках

Названы районы Москвы с максимальным вымыванием квартир в новостройках

Район Коптево лидирует по сокращению предложения в новостройках в 2024 году С начала 2024 года максимальное сокращение объема свободных квадратных метров в новостройках было зафиксировано в районах Коптево, Южное Медведково и Митино Район Коптево занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по сокращению предложения на первичном рынке жилья с начала 2024 года.

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