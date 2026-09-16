Президент Сингапура запустил челлендж: читайте по 15 минут в день

В Сингапуре президент Тарман Шанмугаратнам запустил инициативу, призывающую жителей ежедневно читать книги по 15 минут до 31 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Остановилось сер...
- Прокуратура Херсо...
- Почему украинские...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым