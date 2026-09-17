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МОСИНФОРМ

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Столичные тхэквондисты завоевали две медали Спартакиады народов России

Столичные тхэквондисты завоевали две медали Спартакиады народов России

Представители московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Восток» завоевали серебряную и бронзовую медали на Спартакиаде народов России по тхэквондо в Челябинске.

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