Дополнение про Россию для Euro Truck Simulator 2 получило свежие скриншоты, Intel выпустит новые видеокарты в начале 2022-го, из Dead by Daylight уберут главу с «Очень странными делами», подробности из интервью с создателем Abandoned, в файлах The Last of Us Part II отыскали следы «Королевско… […] .