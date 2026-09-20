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ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,31% голосов после обработки 17,05% протоколов

ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,31% голосов после обработки 17,05% протоколов

ЦИК представила предварительные данные по итогам выборов в Госдуму после обработки 17,05% протоколов участковых избирательных комиссий.

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