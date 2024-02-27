В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, заявил 27 февраля в Telegram-канале глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.
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