Минсельхоз: правительство отменило пошлины на экспорт зерновых до конца года

Правительство России временно отказалось от взимания пошлин при вывозе за рубеж зерновых культур. Льгота будет действовать до конца 2026 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
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