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Выходите из доллара — и войны прекратятся

Выходите из доллара — и войны прекратятся

Владимир Путин на саммите БРИКС: «Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке».

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Комментарии
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Виктор Шилин
Нет доллара, нет США ,нет войны - пиндец хохлам и евреям
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не надо предлагать , а надо создать , построить и запустить самим , только под нашим руководством и строгим контролем , под  флагом нашего альянса и стран не дружественных нам не допускать ни до руководства , ни до получения скидок .Исключительно мировые цены устанавливать самим , нет преференциям ! и ещё предусмотреть кару за перепродажу
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9 час.
Семен Демин
Путин абсолютно прав!  Господство доллара это бесконечная война.
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6 час.

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