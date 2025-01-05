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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Войнов о домашних результатах «Торпедо»: «Очень стыдно, хочется провалиться под лед. Агонии нет, Ларионов все контролирует»

В субботу нижегородцы  уступили минскому «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3. В 20 домашних встречах у «Торпедо» 6 побед и 14 поражений.

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