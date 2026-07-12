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Русская весна

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Смерть сенатора Грэма поставила под вопрос введение антироссийских санкций — Politico

Смерть сенатора Грэма поставила под вопрос введение антироссийских санкций — Politico

Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* поставила под сомнение возможность введения санкций на российские энергоносители, пишет Politico.

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