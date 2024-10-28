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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер принес распечанные данные телеметрии на пресс-конференцию после Гран-при Мехико.

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