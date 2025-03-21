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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» в 4-й раз провел ифтар для болельщиков-мусульман и гостей. Представители клуба рассказали о создании инклюзивной среды для мусульманских сообществ

«Ман Сити» в 4-й раз провел ифтар для болельщиков-мусульман и гостей. Представители клуба рассказали о создании инклюзивной среды для мусульманских сообществ

Клуб из Манчестера пригласил представителей мусульманской общины на свой стадион, чтобы те могли совершить ифтар.

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