Скандал с гробами для бойцов СВО в Чебаркуле обосновали поломкой машины

Предприниматель из Чебаркуля, занимающийся организацией похорон, извинился за случай с брошенными на кладбище транспортировочными ящиками с фрагментами гробов, предназначенных для захоронения участников СВО.
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