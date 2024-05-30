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Скандал с гробами для бойцов СВО в Чебаркуле обосновали поломкой машины

Скандал с гробами для бойцов СВО в Чебаркуле обосновали поломкой машины

Предприниматель из Чебаркуля, занимающийся организацией похорон, извинился за случай с брошенными на кладбище транспортировочными ящиками с фрагментами гробов, предназначенных для захоронения участников СВО.

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