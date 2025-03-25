Делегации России и США не планируют подписывать документы по итогам консультаций в Эр-Рияде -- пресс-секретарь президента РФ

Москва, 24 марта /Синьхуа/ -- Делегации России и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде, сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.