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Китай

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Делегации России и США не планируют подписывать документы по итогам консультаций в Эр-Рияде -- пресс-секретарь президента РФ

Москва, 24 марта /Синьхуа/ -- Делегации России и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде, сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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