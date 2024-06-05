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Узбекистан развивается. Россия становится менее интересна мигрантам

Узбекистан развивается. Россия становится менее интересна мигрантам

Сокращение миграции из Узбекистана Узбекистан развивается. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В последние годы число трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию значительно сократилось.

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Комментарии
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arakcheevata Аракчеева
Вот и славно!  Своя Родина и должна быть более привлекательной, что Узбекистан для узбеков, что Россия для россиян. Лучше в гости друг к другу ездить в качестве туристов.
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17 час.

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