Узбекистан развивается. Россия становится менее интересна мигрантам

Сокращение миграции из Узбекистана Узбекистан развивается. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В последние годы число трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию значительно сократилось.
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