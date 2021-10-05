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В Мордовии по обвинению в фальсификации финансовых документов задержан глава «КС Банка»

В Мордовии по обвинению в фальсификации финансовых документов задержан глава «КС Банка»

В Мордовии следствием в отношении председателя правления лишенного лицензии АО «КС Банк» Владимира Грибанова инициировано уголовное производство по факту фальсификаций финансовых документов.

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