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Захарова: Западу не нужна Украина для ударов по России

Захарова: Западу не нужна Украина для ударов по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что Западу уже не нужна Украина для ударов по России, поскольку он координирует их напрямую.

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