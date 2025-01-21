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Царьград

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Дороги станут бесплатными? До Чёрного моря и обратно: Кого могут освободить от проезда за деньги

Дороги станут бесплатными? До Чёрного моря и обратно: Кого могут освободить от проезда за деньги

В законодательстве предлагается закрепить норму о том, что члены многодетных семей освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

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