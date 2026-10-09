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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюндоган на вопрос, готов ли к «Барселоне»: «Я не играю, с чего мне быть готовым?». Хавбек сыграл менее 20 минут за «Галатасарай» в этом сезоне

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган  ответил на вопрос журналистов о предстоящем матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

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