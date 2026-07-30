Хельмут Марко: Я бы не стал ставить на прорыв Ферстаппена во второй половине сезона

Getty Images/Red Bull ContentpoolБывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко сомневается, что Макс Ферстаппен сможет повторить прошлогодний рывок и вернуться в борьбу за чемпионский титул во второй половине сезона-2026.
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