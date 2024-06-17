Экс-капитану «Зенита» Денисову запретили на год заниматься футболом

Причиной стал матч «Торпедо» против «Космоса».фото: rfs.ru--> Бывший игрок сборной России, экс-капитан «Зенита» и тренер «Торпедо» Игорь Денисов на год условно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом.
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