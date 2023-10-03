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Закон, порядок, государство

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Полиция разыскивает родных пассажира поезда, которого с вокзала забрала скорая Уссурийска

Полиция разыскивает родных пассажира поезда, которого с вокзала забрала скорая Уссурийска

2 октября 2023 года с поезда по направлению "Владивосток-Новосибирск" в больницу Уссурийска был доставлен мужчина.

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