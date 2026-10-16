В США 67-летнего мужчину отдали под суд после драки на борту самолета, пишет PYOK.Инцидент произошел на рейсе American Airlines из Далласа в Ньюарк 3 сентября.
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