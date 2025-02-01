Литва за €20 млн приспособит для эвакуации протекающую через Вильнюс реку

Литва планирует выделить €20 млн в рамках европейской экологической программы Natura 2000 на превращение протекающей через Вильнюс реки Нерис в водную трассу для возможности эвакуировать население и перевозить военные грузы.
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