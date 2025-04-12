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Газета.ру

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Тренер "Динамо" Биджиев объяснил победу над "Спартаком" активным прессингом

Тренер "Динамо" Биджиев объяснил победу над "Спартаком" активным прессингом

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев после победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над столичным "Спартаком" заявил, что его команда добилась успеха благодаря соблюдению принципов своей игры.

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