Тренер "Динамо" Биджиев объяснил победу над "Спартаком" активным прессингом

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев после победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над столичным "Спартаком" заявил, что его команда добилась успеха благодаря соблюдению принципов своей игры.
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