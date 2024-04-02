В Уренском районе вынесли приговор автомобилистке, устроившей смертельное ДТП

Суд вынес приговор по уголовному делу, о событиях которого до сих пор с ужасом вспоминают жители посёлка Уста Уренского округа: в мае 2022 года пьяная местная жительница на иномарке сбила двух девочек, а когда к ним бросилась на помощь женщина, на неё и пострадавшую школьницу ещё и наехал подросток на мопеде, тоже пьяный.