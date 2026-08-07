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СКА обменяет Бландиси в клуб Восточной конференции в ближайшее время (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА в ближайшее время обменяет Джозефа Бландиси в клуб Восточной конференции.

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