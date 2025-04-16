FPV-дроны Алейского соединения наносят удары по технике ВСУ в Донбассе

Операторы FPV-дронов из Алейского мотострелкового соединения группы войск "Центр" успешно поражают технику и живую силу ВСУ на красноармейском направлении, вынуждая противника оставлять укреплённые позиции благодаря грамотным ударам и активным штурмовым действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии