Госпрограмма ‘Земский доктор’ 2024: условия участия, льготы и выплаты для медработников Ирэн ОрлонскаяМинистерство здравоохранения России одобрило обновленный и расширенный перечень медицинских специалистов, которые могут рассчитывать на значительные «подъемные» при трудоустройстве в сельских районах в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».