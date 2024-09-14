Госпрограмма ‘Земский доктор’ 2024: условия участия, льготы и выплаты для медработников Ирэн ОрлонскаяМинистерство здравоохранения России одобрило обновленный и расширенный перечень медицинских специалистов, которые могут рассчитывать на значительные «подъемные» при трудоустройстве в сельских районах в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии